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اتهام أمريكيين بالاحتيال على مواطن روسي

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام أمريكيين بالاحتيال على مواطن روسي



وكالات / سما /

وجهت السلطات القضائية الأمريكية اتهاما إلى مواطنين أمريكيين اثنين بأنهما تآمرا لارتكاب عملية احتيال، كان ضحيتها مواطن روسي.

وحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن المواطنين الأمريكيين الموظفين في إحدى الحملتين الانتخابيتين أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وهما جيسي بينتون من كنتاكي، وروي دوغلاس ويد من فلوريدا، أقنعا مواطنا روسيا بدفعه 100 ألف دولار مقابل تنظيم لقاء له مع أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية.

وحوّل المواطن الروسي المبلغ المذكور إلى شركة استشارية سياسية تابعة لبينتون. وقام الأمريكيان بإخفاء الهدف الحقيقي للتحويل وزورا الوثائق الخاصة بالعملية.

وتشير وزارة العدل إلى أن المواطنين اختلسا 75 ألف دولار من المبلغ المذكور.

ولم يذكر بيان وزارة العدل اسم المواطن الروسي، ولم يحدد حملة المرشح للرئاسة الأمريكية، التي عمل المتهمان لصالحها.

وفي حال إدانتهما، قد يواجه المتهمان عقوبة السجن ما بين 5 و10 سنوات.

يذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر عام 2016 شارك فيها دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وهيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي، وحقق ترامب فوزا فيها ليتولى منصب الرئاسة في يناير 2017 ، وحتى خسارته أمام جو بايدن في الانتخابات التالية عام 2020.

#أمريكا #روسيا #مواطن

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