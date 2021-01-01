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الاحتلال يسيطر على 49 ألف دونم شرق بيت لحم

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسيطر على 49 ألف دونم شرق بيت لحم



رام الله / سما /

أصدر ما يسمى "مجلس المستوطنات الأعلى"، اليوم الثلاثاء، قرارا بالاستيلاء على 49 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن هذا القرار يهدف إلى استمرار التوسع الاستيطاني في المنطقة، وتحويل هذه المساحة الشاسعة من الأراضي إلى محميات طبيعية، ولاحقا توسع المستوطنات فيها .

وأضاف بريجية، أن هذه الاراضي تعود لعائلة عوض الله، وهي مجاورة لمستوطنة " آبي هناحل"، وهو جزء من مخططات الاحتلال المستمرة للسيطرة على المزيد من أراضي المواطنين.

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