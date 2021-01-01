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بدء صرف مبالغ مالية للمتضررين غير اللاجئين بغزة

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء صرف مبالغ مالية للمتضررين غير اللاجئين بغزة



غزة / سما /

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وبالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتمويل من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، عملية الصرف ضمن مشروع إعادة التأهيل الطارئ للإسكان في قطاع غزة والذي يستهدف الفلسطينيين غير اللاجئين والذين تضررت منازلهم بشكل بليغ غير صالح للسكن ونزحوا منها عِقب تصعيد مايو 2021.

وسيقوم المشروع الذي يبلغ تمويله حوالي مليون دولار، بمساعدة 135 عائلة تتكون من 664 فردًا في استعادة منازلهم والعودة إليها بعد نزوحهم عنها وقد تلقت 60 أسرة الدفعات الأولى للمباشرة بأعمال إعادة التأهيل.

ومن المتوقع أن يستمر المشروع لحوالي ستة أشهر سيتم من خلالها العمل مع العائلات المستفيدة ضمن آلية المساعدة الذاتية والتي تساهم في تعزيز كرامة المستفيدين الذين ينخرطون في عملية اعادة الاعمار بشكل حقيقي ويبنون منازلهم حسب رؤيتهم وآمالهم في ظل المعايير المتفق عليها ضمن المشروع.

وأشار بيان مشترك، إلى أنه تم اختيار المستفيدين حسب آلية معتمدة بين وزارة الأشغال العامة والاسكان والبرنامج و الأونروا، حيث كانت الأولوية لمن تم تقييم بيوتهم على أنها بيوت تضررت بشكل بليغ غير قابلة للسكن، ولم يحصلوا على أي تعويض لإعادة بناء منازلهم من أي جهة كانت، كما يشترط أن تكون الوحدة مأهولة بالسكان قبل حدوث الضرر، كما تم اعطاء الأولوية للمنازل التي ترأسها نساء، والمنازل التي يسكنها أشخاص ذوي إعاقة.

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