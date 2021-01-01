جيش الاحتلال يصادق على عملية واسعة لاجتياح جنين لكنه يخشى غزة

القدس المحتلة / سما /

قال المراسل العسكري للقناة 12 العبرية، نير دفوري، أمس الاثنين، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أكملت الاستعدادات والخطط العملياتية؛ لاجتياح مدينة جنين.



وأشار دفوري إلى أنه جرى المصادقة على الخطط من قبل وزير الجيش بني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة داخل المدينة.

وبين المراسل العسكري للقناة، أن الجيش استعرض ما يجري هناك داخل مخيم جنين من فوضى سياسية عارمة وما تشهده باقي مناطق المدينة من فقدان السيطرة، في ظل تراجع قوة السلطة الفلسطينية بشكل كبير جدا.



وبحسب دفوري، فإن إسرائيل ستعمل الآن على تعزيز قوة السلطة الفلسطينية من أجل دفعها نحو العمل ضد المسلحين داخل المخيم، مشيرا إلى أن جنين تعتبر المعقل الأكبر للمسلحين حاليا في الضفة الغربية.



أما بخصوص وقت العملية، فال دفوري إن "العامل الذي يحدد توقيت تنفيذها يتعلق بالرد على إعادة اعتقال الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، وأيضا مرتبط في استمرار تنفيذ العمليات من داخل المخيم كما نشاهد ذلك خلال الأيام الأخيرة".



وختم بالقول "إسرائيل تدرك أن تنفيذها لعملية بهذا الحجم قد يشعل جبهة غزة وهذا ما تخشاه".