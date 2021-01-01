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"الخارجية" تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب الحكومات بالاستجابة للحراك الشعبي الدولي المناصر لحقوق شعبنا



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومات في عديد الدول التي تناصر حقوق شعبنا الفلسطيني بالاستماع لنداء وصوت شعوبها، وبرلماناتها، والإسراع بتنفيذ مطالبها، وفي مقدمتها إقدام الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد على سرعة الاعتراف، حماية وانحيازا عمليا لجهود إحياء السلام على أساس حل الدولتين.

ورحبت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال، وما يقوم به من استيطان، وإجراءات عنصرية مختلفة ضد شعبنا الفلسطيني، وهو حراك يزداد زخما وتفاعلا في أوساط الأحزاب، والمؤسسات، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية والمدنية على المستوى العالمي، وبشكل خاص على الساحتين الأوروبية والأميركية.

وتنظر الوزارة بإيجابية لهذه الخطوات التي تصب في مسار الجهود المبذولة لتعرية الاحتلال، وفضح انتهاكاته، وجرائمه بحق الفلسطينيين، بما يساهم في تعزيز التوجه الدولي لمحاسبة ومساءلة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم وجرائمهم، ويؤدي إلى ردع إسرائيل وإجبارها على وقف استفرادها وتغولها على شعبنا، وأرض وطنه، ووقف إجراءاتها أحادية الجانب.

ودعت إلى ترجمة نتائج وثمار هذا الحراك الشعبي، والبرلماني الدولي إلى قرارات وقوانين ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وملزمة للحكومات.

#وزارة الخارجية

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