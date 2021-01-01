الكبد الدهني...علامات تدل على أنك بحاجة إلى عناية طبية عاجلة

وكالات / سما /

لا ينتج مرض الكبد الدهني "NAFLD" عن استهلاك الكحول، بل هناك أعراض أخرى تتطلب عناية طبية فورية فيها.

وفقًا لخدمة مركز الصحة الوطنية البريطانية، يجب أن يحتوي الكبد السليم على نسبة قليلة من الدهون، وفي الحالة المثالية لا يجب أن يحتوي على دهون على الإطلاق، بحسب ما ذكر موقع "medikforum".

يقول موقع "NHS" الإلكتروني: "المرحلة المبكرة من "NAFLD" ليست ضارة في العادة، ولكنها قد تؤدي إلى تلف خطير في الكبد، بما في ذلك تليف الكبد الكلي، إذا ساءت الحالة".

وفقًا للمركز، يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكبد الذين يصابون بحالة خروج براز أسود غامق أو بول داكن أن يطلبوا العناية الطبية الطارئة.

تشمل الأعراض الخطيرة الأخرى قيء الدم والكدمات على الجسم والحكة وتورم أسفل البطن.

إذا كنت مصابًا بداء الكبد الدهني غير الكحولي مبكرًا، فقد تشعر ببعض الآلام في الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يوجد الكبد.