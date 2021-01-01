6 عادات صباحية كلمة السر لحرق الدهون

وكالات / سما /

حلم إنقاص الوزن لم يقتصر فقط على الالتزام بنظام غذائي صحى يساعدك على حرق الدهون المخزنة والتخلص منها، بل هناك عادات يومية إذا حرصت عليها ستفاجئك بنتائج مذهلة في معركتك ضد السمنة، حيث تلعب هذه العادات اليومية دورا مهما في تأهيل جسمك لحرق السعرات الحرارية وزيادة عملية التمثيل الغذائي، الذى ينعكس بالنهاية على وزنك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، كشف عن أبرز العادات الصباحية التي عند اتباعها يوميا بالصباح الباكر تسهم في خسارة المزيد من وزنك.

ومن أبرز تلك العادات التي يجب عليك ممارستها بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة:-

1- الاستحمام بالماء البارد

ابدأ يومك بالحصول على حمام بارد، والذى يسهم فى تنشيط عمل الأنسجة الدهنية البنية، المسئولة عن تراكم الدهون داخل جسمك ما يساعدك فى التخلص منها وحرقها، بعد أن أثبتت دراسات سابقة فعالية الماء البارد فى حرق الدهون.

2- تناول كوب من الماء الدافئ

يسمح بتناول أكثر من حوب من الماء الدافئ المضاف إليه العسل أو الليمون قبل تناول وجبة الإفطار، ما يساعدك على حرق السعرات الحرارية.

3- وجبة الإفطار

احرص على تناول الإفطار في موعد محدد يوميا، وأن تحتوى مكوناته على البروتينات والألياف، والتي تجدها في تناول البيض والخضروات والفاكهة والمكسرات والبذور، كما يمكنك تناول الشوفان، مما يمنحك الشبع ويساعدك على حرق الدهون .

4- ممارسة الرياضة

يجب عليك ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، حيث يساعدك التعرض للشمس لإنتاج فيتامين د الذى يمنحك الطاقة ويساعدك في حرق السعرات الحرارية، ويمكنك ممارسة التمارين منخفضة الشدة مثل المشي او اليوجا لمدة 20 دقيقة.

5- إعداد وجبات صحية لبقية يومك

إذا حرصت على إعداد وجبات صحية لتناولها خلال يوم عملك، والتي تعتمد على البروتينات وغيرها من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، بعيدا عن الوجبات السريعة التي تكسبك مزيدا من الوزن وتضر بصحة قلبك.

6- تجنب تناول العصائر

ابتعد عن تناول العصائر المضاف إليها السكريات عند تناول الإفطار وقم باستبدالها بتناول كميات كبيرة من الماء.