لماذا لا يمكن اختيار مواصفات الهاتف حسب الرغبة

وكالات / سما /

لقد جعلنا التطور التقني دائمًا في حاجة إلى أقوى المواصفات الممكنة وأعلى أداء ممكن. وهذا سواء على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى منصات الألعاب. في السنوات الأخيرة، بدأنا في الحصول على تلك الحاجة لمواصفات الهاتف، والتي تطورت أيضًا كثيرًا.

ومع ذلك، فإن نظام الهاتف الذكي هو الأقل تخصيصًا من قبل المستخدمين. نظرًا لأن كل شركة تطلق عددًا من الهواتف بمواصفات محددة، فلا يمكن للمستخدم اختيار المواصفات التي لا يحتاجها، كما هو الحال عند تجميع جهاز كمبيوتر مكتبي جديد.

أيضًا، أجهزة الكمبيوتر المحمولة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. في حين أن بعض مكوناته قد يتم ترقيتها أو تعديلها. بينما تسمح بعض الشركات المصنعة لعملائها باختيار المواصفات وفقًا لإرادتهم.

بشكل عام، سيكون من المثالي أن تتمتع بحرية اختيار المواصفات المثالية للهاتف الذكي. لكن لماذا لم يحدث ذلك حتى الآن؟ لماذا لم تقدم أي شركة هذه الخدمة؟

لماذا لا تختار مواصفات الهاتف

يحتاج مصنعو الهواتف الذكية إلى مشاركة مساحة الهاتف الداخلية مع المكونات التي ستُضاف إليها. ولهذا السبب، فإن التصميم الداخلي للهاتف الذكي مخصص قدر الإمكان.

هذا يعني أن اللوحة الأم للهاتف مصممة لتلائم أعلى دقة ممكنة مع مساحة الهيكل الداخلية للهاتف. نادرًا ما تعيد شركات الهاتف التصميم. بدلاً من ذلك، يغيرون التصميم الداخلي مع كل جيل جديد.

كان هذا هو السبب الرئيسي لظهور إصدارات أرق وأكثر جمالية من الإصدارات القديمة. في ضوء هذه العوامل، يحتاج الهاتف إلى نظام تبريد مناسب حتى لا يصبح شديد السخونة، وهذا يتطلب أيضًا مساحة داخلية معينة.

لذلك لا يمكن للمستخدم بناء هاتف ذكي حسب رغبته وحسب المواصفات التي يريدها. قد يتطلب الأمر شريحة داخلية غير متوافقة مع اللوحة الأم المستخدمة. وهذه اللوحة الأم قد لا تكون متوافقة مع التصميم الذي يختاره العميل، وهكذا.

قد يتغير الوضع في المستقبل. لكن هذا لن يحدث حتى تتبنى شركة تقنية كبرى الفكرة. هذا ما حدث من قبل مع Google ومشروع See الخاص بها.

كان هذا المشروع المتميز يتبنى فكرة توفير تحكم كبير في مواصفات الهاتف، من خلال قطع يتم تفكيكها وتركيبها حسب الحاجة، مما يسمح للمستخدم بتحديث مواصفات الهاتف. يكفي.

ومع ذلك، ذهب هذا المشروع، مثل العشرات من الآخرين، إلى مقبرة Google. لا نعرف ما إذا كنا سنرى مشروعًا مشابهًا مرة أخرى أم لا، سواء من Google أو من الآخرين.