قلقيلية: وزير العمل والمحافظ يفتتحان العام الدراسي التدريبي لمراكز التدريب المهني

قلقيلية / سما /

افتتح وزير العمل الدكتور نصري ابو جيش واللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية العام الدراسي التدريبي ( 2021-2022)، وذلك في مقر مركز التدريب المهني بمدينة قلقيلية.

وشارك في الافتتاح رئيس بلدية قلقيلية د.هاشم المصري، وطارق شاور رئيس الغرفة التجارية، ومدير عام التدريب المهني م.حمدالله صابر وايوب رابي مدير مديرية العمل وشهير يعقوب مدير مركز التدريب، وممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والنقابات.

وفي كلمته أشاد الوزير بصمود أهالي محافظة قلقيلية، معربا عن فخره بما يسطره أهالي المحافظة من صمود أسطوري وتحدي لاجراءات الاحتلال ومستوطنيه، مشيرا الى انه ولهذا السبب قررنا افتتاح العام الدراسي المهني في فلسطين من محافظة المحافظة المحاصرة، وللتأكيد على أهمية التعليم المهني في حياتنا اليومية، وهذا يأتي ضمن توجيهات الحكومة الفلسطينية بالتركيز على التعليم المهني ورفع نسبته، وأضاف أن التعليم المهني أساس تطور المجتمعات، لافتا الى أنه تم اتخاذ قرار بتأسيس جامعة نابلس للتدريب المهني وتم وضع حجر الاساس لها في مدينة نابلس.

وأشار الوزير الى انه يوجد 37 برنامج وتخصص في مراكز التدريب المهني، ويتم طباعة مناهج ومقررات لها، اضافة الى ان الوزارة قامت بتوسيع مراكز التدريب المهني، وتم بناء مركزين جديدين، وضمن خطة الوزارة ايضا في تطوير مراكز التدريب المهني تم العمل على انشاء مركز التدريب المهني الخاص بميكانيك الالات الزراعية في محافظة طوباس ومركزا آخر في رام الله مختص بالتعليم الرقمي ومركز آخر في الجنوب.

ولدعم المتدربين والخريجين من مراكز التدريب عملت الوزارة على توفير مبلغ من المال للطالب الخريج جزء منه قروض بفائدة صفرية لتكون اللبنة الاساسية للانطلاق في مشروع المتدرب، متمنيا للطلبة المتدربين التوفيق وعاما دراسيا تتحقق به الامال والتطلعات.

بدوره تمنى المحافظ للطلبة التوفيق في حياتهم العملية والتدريبية، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس لهم ولذويهم وللعاملين في مركز التدريب المهني، وعبر عن غبطته بزيارة الوزير ابو جيش المتفهم لقضايا التدريب المهني ودور هذه المراكز الهام التي تشكل رافدا لسوق العمل، وأكد على أهمية تشجيع التدربب المهني ليؤسس لتنمية مهنية شاملة لها ابعادها التنموية، وأضاف أن التعليم بكافة أشكاله هو مقوم من مقومات الصمود والتحدي للاحتلال، موجها التحية الى اسرى الحرية الذين يدافعون عن كرامة الامة، واضاف"اننا ونحن نفتتح هذا العام نستذكر الاسرى وتضحياتهم وفي مقدمتهم أسرى نفق الحرية الستة،ودعا الى اسناد الاسرى ودعم نضالهم المستمر في وجه السجان".

ومن جانبه رحب مدير المركز شهير يعقوب بالحضور معرفا بالمركز وانجازاته وأقسامه، مؤكدا أن المركز يخرج 100-120 متدرب في العام التدريبي ويحصل الطالب بذلك على دبلوم تدريبي، داعيا الى اسناد المركز ليستمر في أداء مهامه التدريبية.

وفي نهاية حفل الافتتاح قام الحضور بجولة في المركز اطلعوا على اقسامه واستمعوا لشرح الى المهمات التي تؤديها هذه الاقسام.