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قيادي في "الجهاد" يكشف عن الخطأ الذي أدى لاعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في "الجهاد" يكشف عن الخطأ الذي أدى لاعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات



رام الله / سما /

 كشف أسامة الحروب، القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” عن الخطأ الذي أدى إلى اعتقال أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وقال الحروب في الفيديو إن “كممجي ونفيعات اختفيا على أطراف مدينة جنين، وارتكبا خطأ وهو الاتصال بالهاتف، ما أدى إلى اكتشافهما عن طريق الطائرات الأربعة التي كانت تحوم في سماء جنين منذ ما يقارب الأسبوع”.


وكانت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية أكدت في بيان رسمي، أنه “بعد حوالي أسبوعين من المطاردة تمكنت قوة من وحدة اليمام الخاصة بالتعاون مع الشاباك والجيش في جنين من اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع (كممجي ونفيعات) بعد معلومات استخبارية وصلت عن مكانهما”.

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