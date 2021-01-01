هل سيتم إقالة كومان بعد تعادل برشلونة مع غرناطة؟

وكالات / سما /

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو على أن إدارة برشلونة لا تفكر بإقالة المدرب الهولندي رونالد كومان خلال الساعات القادمة، وذلك رغم التعادل أمام غرناطة يوم أمس بهدف لمثله.

وكان برشلونة قد تلقى هزيمة قاسية من بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون مقابل، وكشفت بعض المصادر الصحفية أن الإدارة بدأت بالفعل بالبحث عن بديل لرونالد كومان في حال لم يحقق الانتصار في المباريات الثلاث القادمة.

وفشل المدرب الهولندي سريعاً في اختباره الأول بعد التعادل مع غرناطة، والذي كان من الممكن أن يكون هزيمة لولا الهدف الحاسم الذي سجله رونالد أراخو في الدقيقة الأخيرة عبر رأسية مميزة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أنه لن تتم إقالة رونالد كومان بشكل فوري، حيث سيبقى على مقاعد بدلاء برشلونة حتى مباراة قادش على أقل تقدير، والتي ستقام يوم الخميس المقبل.

وأضاف التقرير أن التعثر مجدداً أمام قادش قد يجعل كومان مهدداً بالإقالة بالفعل، لكن إدارة برشلونة لن تتعجل في اتخاذ هذا القرار قبل أن تجد المدرب المناسب.

وتتلخص فكرة إدارة برشلونة بالبحث عن مدرب بمشروع طويل الأمد، وليس مدرب مؤقت حتى انتهاء الموسم، وهذا السبب تحديداً الذي يجعل الإدارة غير متعجلة بإقالة المدرب الهولندي.