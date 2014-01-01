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رونالدو بطل إحصائية مُثيرة في مانشستر يونايتد

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو بطل إحصائية مُثيرة في مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

نجح كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في إثبات تأثيره الكبير بعد فترة وجيزة من بداية موسم الشياطين الحُمر في الدوري الإنجليزي.

وتمكن الدون من تسجيل 3 أهداف في مُبارتين له فقط في البريميرليج هذا الموسم، حيث سجل ثنائية في مرمى نيوكاسل يونايتد، وسجل هدفاً في مرمى ويست هام يونايتد.

المُثير في الأمر أن صاروخ ماديرا نجح في مُبارتين فقط في مُعادلة أهداف نجمين ارتدا القميص رقم 7 المُميز لليونايتد في الدوري الإنجليزي، وهما الأرجنتيني أنخل دي ماريا، والتشيلي أليكسيس سانشيز.

ويأتي ذلك على الرغم من خوضهما مُباريات أكثر بكثير، وفق إحصائية نشرتها صحيفة ديلي ستار البريطانية.

سانشيز على سبيل المثال لعب مع اليونايتد 32 مُباراة في الدوري الإنجليزي، بين موسمي 2017/2018 و2018/2019، نجح في هز الشباك 3 مرات، بواقع هدف في هادرسفيلد وسوانزي في الموسم الأول، وهدف في مرمى نيوكاسل في الموسم الثاني.

أما النجم المُخضرم أنخل دي ماريا، فلعب مع اليونايتد 27 مُباراة في الدوري الإنجليزي في موسم 2014/ 2015، سجل فيهم 3 أهداف، بواقع هدف في كوينز بارك رينجرز، وهدف في مرمى ليستر سيتي، وهدف في مرمى فريق إيفرتون.

#كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد #الدوري الإنجليزي #البريميرليج

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