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مدة غياب كارفاخال عن ريال مدريد للإصابة

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدة غياب كارفاخال عن ريال مدريد للإصابة



وكالات / سما /

يفقد نادي ريال مدريد الإسباني خدمات لاعبه دانييل كارفاخال، الظهير الأيمن للفريق، في الفترة المقبلة بداعي الإصابة.

وذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية الاذاعية، أمس الاثنين، أن كارفاخال تلقى إصابة ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 14 يوماً على الأقل.

وخضع داني كارفاخال لفحوصات طبية على موضع الإصابة في النادي الملكي، صباح اليوم، ووفقاً للإذاعة فإن إصابة اللاعب ستستدعي غيابه عن الفريق لأسبوعين كأقل تقدير.

وعرفت تدريبات ريال مدريد الجماعية اليوم عودة نجم الوسط الألماني، توني كروس، للتدرب مع بقية زملائه بشكل طبيعي، حيث شارك اللاعب في جزء من المران الجماعي.

وفي نفس الوقت، غاب داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، جاريث بيل، مارسيلو وكارفاخال بعيداً عن المجموعة، بالاكتفاء بأعمال محددة داخل صالة الألعاب الرياضية.

وعاد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفوز ثمين من ميدان فالنسيا، بهدفين لهدف، في لقاء درامي بملعب المستايا ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني.

#ريال مدريد #كارفخال

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