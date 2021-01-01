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فيديو.. أراوخو يُنقذ برشلونة من الهزيمة أمام غرناطة في الدوري الإساني

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أراوخو يُنقذ برشلونة من الهزيمة أمام غرناطة في الدوري الإساني



وكالات / سما /

واصل برشلونة نتائجه المُخيبة للآمال الفترة الأخيرة، واكتفى بالتعادل أمام غرناطة المتواضع بهدفٍ لمثله في الدوري الإسباني، بفضل هدف سجله المُدافع رونالد أراوخو في الدقيقة 90.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد بدأت بهدفٍ مُباغت للضيوف عن طريق دومينجوس دوارتي بعد استغلالهم لارتباكٍ دفاعي معتاد من لاعبي برشلونة، ليتمكن مُسجل الهدف من استغلال كرة عرضية مُتقنة ليهز شباك تير شتيجن.

وحاول برشلونة بكل الطرق أن يُدرك هدف التعادل على أقل تقدير، واقترب من هز الشباك بكرة رأسية رائعة من المُدافع رونالد أراوخو ولكن تألق حارس الضيوف كان بالمرصاد.

وبدا ممفيس ديباي بعيداً عن الإبهار الذي واكب بدايته في الليجا، وافتقد اللمسة الأخيرة الحاسمة في الكرات التي وصلت إليه، وأهدر لوك دي يونج فرصة شديدة السهولة أمام المرمى في الدقائق الأخيرة من المُباراة حينما لم يُحسن التعامل برأسه في كرة هوائية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة نجح أراوخو في إدراك هدف التعادل بعد كرة رأسية رائعة في الوقت المُناسب.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مُبارتين والتعادل في مثلهما.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة في الليجا ضد قادش يوم الخميس المُقبل على أرض الأخير، فيما سيلعب غرناطة مع رسال سوسيداد يوم الخميس أيضاً على أرض ملعبه لوس كارمينيس.

#أراوخو #رونالد أراوخو #برشلونة #غرناطة #الدوري الإساني #الليغا

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