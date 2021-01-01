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محدث .. مصرع شرطي إسرائيلي في عملية دهس بنهاريا واعتقال المنفذ

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محدث .. مصرع شرطي إسرائيلي في عملية دهس بنهاريا واعتقال المنفذ



القدس المحتلة / سما /

​قتل اليوم الثلاثاء، شرطي إسرائيلي وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث دهس في مدينة نهريا، وفي أعقاب ذلك اعتقلت الشرطة شخصًا من مدينة عرابة للاشتباه بضلوعه في الحادث.

 
وقال موقع "معاريف" العبري، إنه تم الإعلان عن مصرع أحد المصابين في عملية الدهس في نهاريا.
 
وفي وقت سابق، أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنها تلقت بلاغًا عند الساعة 10:14 حول مصابين في نهريا، وأجرى طاقم طبي عمليات إنعاش لأحدهما ووصفت حالته بالحرجة، وبعدها فارق الحياة، بينما قدمت العلاجات الأولية للمصاب الآخر، وهو بحالة متوسطة.
 
وأحيل المصابان إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة خادم الشرطة متأثرًا بجروحه الحرجة.
 
هذا، وفتحت الشرطة ملفًا للتحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد؛ واعتقلت مشتبها بعد مطاردة السيارة الضالعة في الحادث على مفرق "شلومي".

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