مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

شرع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بشرق طريق استيطاني في أراضٍ بقرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال ، بأن مستوطني "آيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، شرعوا بشق طريق استيطاني، في أراض جبلية تطل على واد الجحار شمال غرب القرية، بطول يصل الى 2 كيلو متر وبعرض 4 أمتار.

وأضاف غزال، أن المستوطنين يهدفون إلى ربط المستوطنة المذكورة بالمنطقة الاستيطانية الصناعية المقامة على أراضي المواطنين غرب القرية ما بين كيسان والمنية، وتضم وحدات طاقة شمسية ومصانع لتدوير النفايات الإسرائيلية، ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع الاستيطاني الجديد.

يشار إلى أنه سبق الشروع بشق الطريق الاستيطاني، إقدام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قبل أشهر على اقتلاع أشجار زيتون في تلك الأرض.