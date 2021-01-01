  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني شرق بيت لحم

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شرع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بشرق طريق استيطاني في أراضٍ بقرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال ، بأن مستوطني "آيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، شرعوا بشق طريق استيطاني، في أراض جبلية تطل على واد الجحار شمال غرب القرية، بطول يصل الى 2 كيلو متر وبعرض 4 أمتار.

وأضاف غزال، أن المستوطنين يهدفون إلى ربط المستوطنة المذكورة بالمنطقة الاستيطانية الصناعية المقامة على أراضي المواطنين غرب القرية ما بين كيسان والمنية، وتضم وحدات طاقة شمسية ومصانع لتدوير النفايات الإسرائيلية، ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع الاستيطاني الجديد.

يشار إلى أنه سبق الشروع بشق الطريق الاستيطاني، إقدام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قبل أشهر على اقتلاع أشجار زيتون في تلك الأرض.

#مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

حزب الأحرار البريطاني يحظر بضائع المستوطنات ويسمح للفلسطينيين الدخول دون فيزا

لوموند: القبض على الأسرى الفارين من سجن جلبوع أعاد الجدل حول ولاء “عرب إسرائيل”

صحفي إسرائيلي: اعتقال الأسرى جعل السلطة تتنفس الصعداء لكنه لا يخفف فشلنا

اسعار العملات مقابل الشيكل

الحكم المحلي توضح بشأن المرحلة الأولى لانتخابات الهيئات المحلية

وزير الأوقاف المصري: المنتحر قاتل والانتحار لا تعقبه راحة

حزب الوفاء والإصلاح يستنكر تصريحات وليد طه بشأن غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : تسجيل 14 حالة وفاة و1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة تكشف عن بنود حماس التي قدمتها للوسيط المصري بشأن صفقة التبادل

الرجوب : الأسرى الستة "مسحوا الأرض في الاحتلال" ولن نسمح بالاستفراد بأسرى الجهاد

هكذا ردّ الأسير أيهم كممجي على ضابط إسرائيلي وصفه بـ"البطل والشجاع"!!!

البزم يوضح معادلة التعايش مع فيروس "كورونا" في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية