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أبو الغيط يبحث مع غوتيريش آخر مستجدات القضية الفلسطينية

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يبحث مع غوتيريش آخر مستجدات القضية الفلسطينية



رام الله / سما /

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء الذي عقد في إطار الزيارة التي يقوم بها أبو الغيط حاليا إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مجمل مواقف الجامعة العربية إزاء القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، بشكل يؤدي إلى إخراجها من أية تسوية محتملة للصراع القائم.

من جانبه، أكد غوتيريش خلال اللقاء التزامه الكامل بمواصلة مساعيه لحشد الدعم الدولي، بما في ذلك من خلال الرباعية الدولية، للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

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