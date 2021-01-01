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الصحة بغزة : تسجيل 14 حالة وفاة و1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 14 حالة وفاة و1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 14 حالة وفاة و 1323إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 800 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 3345 فحصاً مخبرياً خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 157919 إصابة، والحالات النشطة 20828 حالة، والمتعافين 135787 حالة.

 فيما وصل عدد الوفيات إلى 1304 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 384 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 242 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 386443 شخصاً.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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