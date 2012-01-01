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وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي



القاهرة / وكالات /

​توفي صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما.

وقد تعرض المشير طنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 أشهر.

وتولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

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