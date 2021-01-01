اتهام شاب من رهط باغتصاب فتاة وقتل كلب

القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة الاسرائيلية تصريح مدع ضد شاب (23 عامًا) من رهط، بشبهة اغتصابه فتاة وحيازة مسدس وقتل كلب.

وادعت الشرطة أنها تلقت بلاغًا، يوم 2 أيلول/ سبتمبر، من شخص كان في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، بأن شابة اقتربت منه مدعية أنها تعرضت للاغتصاب وطلبت مساعدته. وبعد أن وصل أفراد الشرطة إلى المستشفى، والتقوا بالضحية فتححوا ملفا للتحقيق، وتبين أن صديقها طلب من قريبه نقل الشابة من رهط إلى بئر السبع، إذ قام بإيقاف السيارة في حرش قرب قرية شقيب السلام ونفذ أعمالا مشينة واغتصبها واعتدى عليها وأطلق النار على كلب كان في المكان.

وتم القبض على الشاب (23 عامًا) من سكان رهط، يوم 7 أيلول/ سبتمبر، من قبل الشرطة، وقدم تصريح مدع ضد المشتبه به، أمس الإثنين، وستقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضده لاحقًا، وتم تمديد توقيفه لعدة أيام أخرى.