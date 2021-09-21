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4 إصابات بـ 5 حوادث سير في القطاع

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

سجلت شرطة المرور بغزة، 5 حوادث سير نتج عنهم 4 إصابات متوسطة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق خلال 24 ساعة الماضية.

ونوهت شرطة المرور إلى وجود إغلاقات على الطريق بسبب أعمال إزالة برج الجوهرة بالكامل القائم على مفترق ضبيط في شارع الجلاء، وذلك ابتداءا من عصر يوم الثلاثاء الموافق 21/09/2021 م.

وأوضحت الإغلاقات التالية:

1- سيتم إغلاق كلي لشارع الجلاء، السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتي مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، مع عمل ممر مشاة في السايد الشرقي.

2- سيتم إغلاق كلي لشارع الوحدة ، السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتي مفترق برج شوا وحصري، مع عمل ممر مشاة في السايد الجنوبي.

3 - تحويل شارع اليرموك من مفترق أبو خضرة حتى المحاكم باتجاه واحد، من الجنوب بإتجاه الشمال.

4 - تحويل الشارع الواصل من مفترق شركة جوال حتى تقاطع شارع اليرموك باتجاه واحد، من الغرب بإتجاه الشرق.

وأهابت بالسائقين الكرام ومستخدمي الطريق الالتزام بتعليمات وتوجيهات الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة حفاظا على سلامتهم وتفاديا لوقوع حوادث سير في محيط المكان.

#قطاع غزة #شرطة المرور

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