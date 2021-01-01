رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى تواصل المسيرات ووقفات التضامن في عدة محافظات، إسناداً للأسرى، ودعوات لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وعمليات دهم واعتقالات في عدة محافظات بالضفة.

كما أبرزت: تشكيل مجلس الوزراء لجنة خاصة لدراسة الأزمة المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن والتجمعات السكانية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس: قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة حتى ينعموا جميعا بالحرية

- أسرى "عوفر" يرجئون إضرابهم إلى حين تلقيهم ردا على مطالبهم من إدارة السجن

- 199 شبكة ومؤسسة حقوقية تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى الستة المعاد اعتقالهم

- مجلس الوزراء يشكل لجنة خاصة لدراسة الأزمة المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن والتجمعات السكانية

- واشنطن: "BDS" تتحول إلى ثقافة عامة تلاحق الشركات العاملة مع الاحتلال

- حزب الأحرار البريطاني يحظر بضائع المستوطنات ويسمح للفلسطينيين بالدخول دون "فيزا"

"الأيام":

- تواصل المسيرات ووقفات التضامن في عدة محافظات إسناداً للأسرى

- مستوطن اسرائيلي يحاول قتل سائق فلسطيني شنقا بالقدس الغربية

- الاتحاد الأوروبي: مساهمة لدفع رواتب موظفي السلطة قبل نهاية العام الجاري

- أسرى "عوفر" يرجئون إضرابهم عن الطعام

- "كورونا": 16 وفاة ورصد 2103 اصابات

- الحكومة تدرس خططا لتحديث قطاع المواصلات وتخفيف الاختناقات المرورية

- حزب الأحرار البريطاني يحظر بضائع المستوطنات ويسمح للفلسطينيين بالدخول دون "فيزا""

"القدس":

- مسيرات ووقفات ومساندة الأسرى في محافظات الوطن

- الاحتلال يستولي على 150 ألف شيكل من منزل مواطن بعد اعتقاله ودعوات لاقتحامات الأقصى وعمليات دهم واعتقالات بالضفة

- الرئيس يمنح المناضلة الراحلة فريال قرط "نجمة الحرية" من وسام دولة فلسطين

- اشتية: لاءات بينيت تعني الاستمرار في التدمير الممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطين

- 16 وفاة و2103 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وقطاع غزة

- واشنطن: "BDS" تتحول إلى ثقافة عامة تلاحق الشركات العاملة مع الاحتلال