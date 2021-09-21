العمل بغزة: صرف الدفعة الثانية للعمال المتضررين من العدوان الاسرائيلي

غزة /سما/

أعلنت وزارة العمل بغزة، عن صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للعمال المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنها ستبدأ بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لقرابة 1000 عامل من المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وأكدت أن الصرف سيبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 21/09/2021 ولمدة 3 أيام، مشيرةً إلى أنه ستصل رسائل SMS للعمال المستفيدين عبر هواتفهم المحمولة.

وشددت الوزارة على أنها مستمرة في خدمة العمال، وتسخير جهودها للتخفيف من آثار العدوان على القطاع الاقتصادي، وتعزيز صمودهم.

وذكرت أن هذا الصرف يأتي بعدما نجحت، بصرف مساعدة مالية عاجلة منتصف شهر أغسطس الماضي، لما يزيد عن 1000 من العمال المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة "مايو 2021".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ظل متابعة وزارة العمل لأوضاع العمال المتضررين الذين فقدوا مصدر رزقهم منذ اللحظة الأولى للعدوان من خلال التواصل مع أصحاب المنشآت المدمرة.

ونوهت إلى أن الصرف جاء بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية المختلفة، والقيام بجولات ميدانية للتحقق من البيانات والتأكد من صحتها، حيث تضرر من العدوان آلاف العمال من أبناء شعبنا.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن الصرف يأتي انطلاقا من حرص وزارة العمل على تعزيز صمود العمال، والذين دمر الاحتلال منشآتهم وأماكن عملهم.