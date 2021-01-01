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الرئيس الإيراني: نأمل في تنمية العلاقات الثنائية مع الإمارات

الإثنين 20 سبتمبر 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني: نأمل في تنمية العلاقات الثنائية مع الإمارات



طهران /سما/

اعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، عن أمله في تنمية العلاقات الثنائية مع الإمارات، وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الرئيس رئيسي أعرب في رسالة وجهها إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي وهذا بسبب ما تملكه الإمارات وإيران من إمكانيات تتيح للبدين تعاون وتطور مشترك.

جاء هذا في رسالة أعرب فيها  الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن شكره لنظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تهنئته له بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إيران. وكان الشيخ خليفة قد وجه في يونيو/ حزيران الماضي، برسالة تهنئة إلى رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات.

 وفي سياق متصل، أعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني الزيودي، أن بلاده ستنهج برنامجا للتفاوض على اتفاقيات للتجارة مع ثماني دول تريد تعميق الروابط التجارية معها، ومن بينها إيران.

#ابراهيم رئيسي #ايران #الامارات

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