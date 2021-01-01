الزرازير: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة /سما/

قتل الشاب فادي غريفات (24 عاما) من الزرازير متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة، اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب تعرض لإطلاق نار خلال تواجده داخل سيارة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 16:07 حول مصاب في حادث عنف بالزرازير، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج؛ بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

74 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 74 قتيلا، علمًا أن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وننشر فيما يلي أسماء ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام ولغاية اليوم، وهُم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، نسيم أبو جابر (25 عاما) من كفر قاسم، صلاح السيد (35 عاما) من حورة، عزات حماد من يافا وسرحان عطا الله (30 عاما) من يركا، الشاب محمد سنجري (25 عاما) من عرابة، روني مصاروة (42 عاما) من الطيبة، الشاب حسام مصراتي (23 عاما) من اللد، امرأة (46 عاما) من الزرازير، أنس سليماني (41 عاما) من حيفا، فادي عبد القادر (38 عاما) من الطيبة، ساهر إسماعيل (50 عاما) من الرامة، لورين معين تفال (28 عاما) من الرملة، محمود سلام (22 عاما) من الناصرة، محمد جابر صوالحة جبارين (18 عاما) من قرية البياضة، إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما) من تل السبع، أنس طلال الوحواح (18 عاما) من اللد، عبد العزيز قرمطة (26 عاما) من جلجولية، نور أبو شلوفة (26 عاما) من الرملة، محمد فايز (57 عاما) من حيفا، يوسف تكروري (45 عاما)، خالد (العقبي) سلامة (37 عاما) من قلنسوة، وريم إبراهيم (37 عاما) من ساجور.