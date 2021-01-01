محافظ طولكرم يلتقي مع ممثلي وسائل الإعلام الرسمي والمحلي ويبحث عدداً من القضايا

طولكرم /سما/

اجتمع محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة مع ممثلي وسائل الإعلام الرسمية والمحلية، وذلك في إطار اللقاء الدوري، ومناقشة عدد من القضايا والمواضيع على مستوى المحافظة.

وثمن المحافظ أبو بكر الجهود التي تبذلها وسائل الإعلام والإعلاميين بتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والتنموية والتحديات التي تواجه مجتمعنا، موضحاً بأن الإعلام شريك أساسي ومهم في خدمة قضايا المواطنين عبر متابعتها وتناولها وإبرازها.

وتحدث المحافظ أبو بكر عن علاقة التكامل والشراكة والتعاون الدائم والمستمر مع الإعلاميين والصحفيين، لمواجهة التحديات الكبيرة والهموم على مستوى المحافظة،وخاصة في ظل ما تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من تهديدات ومخاطر تستهدف حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف.

وأشار المحافظ أبو بكر إلى الجهود التي بذلتها لجنة الطوارئ بمحافظة طولكرم للحد من تفشي وباء كورونا، ومن خلال جميع جهات الاختصاص والشركاء، موضحاً بأن إتباع البرتوكول الصحي وتلقي التطعيم وغيرها من الإجراءات والأدوات المهمة لمواجهة هذا الوباء وللحد من انتشاره، مؤكداً على أهمية الوعي المجتمعي وتصرف المواطنين للتعامل مع هذه المخاطر والتغلب عليها.

وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً:”هناك تحضيرات مسبقة لاستقبال فصل الشتاء والمنخفضات الجوية، وخاصة مع وجود خطة مسبقة لدى مكونات مجلس الطوارئ، والجهات المختصة، والبلديات والمجالس المحلية، للتحضير المسبق للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفضات الجوية”.

وتخلل اللقاء مداخلات من ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين، فيما خرج عن اللقاء مجموعة من التوصيات لمتابعتها مع جهات الاختصاص.