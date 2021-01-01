“الأوقاف” تفتتح مدرسة لتعليم القرآن الكريم في نابلس وتكرم فوج “نصرة المسرى والأسرى”

رام الله /سما/

افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب ظهر اليوم في محافظة نابلس مدرسة عبد الله بن مسعود لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وتجويده بالإضافة إلى تكريم كوكبة من حفظة كتاب الله تعالى فوج “نصرة المسرى والأسرى “.

وحضر حفل التكريم الوكيل المساعد لشؤون الدعوة الشيخ عاطف صالح والوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الأشقر ومدير عام أوقاف نابلس الشيخ محمد جهاد الكيلاني وفعاليات نابلس الرسمية والأهلية والأمنية وأهالي الحفظة .

واكد ابو الرب بكلمته نيابة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية/ مسير وزارة الأوقاف أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال برامجها المختلفة على دعم ورعاية حفظة كتاب الله ، وفتح المزيد من مراكز ودور وأكاديميات القرآن الكريم بمختلف محافظات الوطن ، وإيجاد جيل يضع القرآن الكريم على رأس اهتماماته .

مشيرا أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في الإدارة العامة للقرآن الكريم تلعب دوراً بارزاً وهاماً في مجال إعداد جيل من الشباب الفلسطيني القادر على المنافسة والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستوى المحلي أو الدولي

وأوصى ابو الرب الطلبة بالعمل بالقرآن الكريم للرقي بأمتنا مشيرا أن هذا الحفل يؤكد للجميع أن الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم المحتلة يحفظون القرآن في صدورهم .

وتخلل حفل التكريم فقرة أناشيد إسلامية وأخرى لتلاوة القرآن ، وتوزيع شهادات تكريم وجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في التلاوة والتجويد والعاملين بتحفيظ القرآن الكريم .