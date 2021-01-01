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لجان المقاومة: الدعوة للانتخابات المحلية استخفاف بالحالة الوطنية وذرٌ للرماد في العيون

الإثنين 20 سبتمبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: الدعوة للانتخابات المحلية استخفاف بالحالة الوطنية وذرٌ للرماد في العيون



غزة /سما/

قالت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم، ‘ن دعوة السلطة الفلسطينية  إلى إجراء إنتخابات للبلديات يمثل استخفافا بالحالة الوطنية الفلسطينية و بكافة مكونات الشعب الفلسطيني التي تنادي باجراء انتخابات شاملة .

وأوضحت لجان المقاومة في تصريح صحفي، أن الدعوة لعقد الانتخابات البلدية قبل نهاية العام ذرا للرماد في العيون ومحاولة لخداع الشعب الفلسطيني والراي العام الدولي والاقليمي بعد إلغاء السلطة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني

أشارت الى أن تجزئة السلطة الانتخابات البلدية حسب اهوائها لا يخدم الا مصالحها الفئوية الحزبية الضيقة

وأكدت أن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني وليس التفرد باتخاذ قرارات دون العودة الى مكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته وخاصة المجلس التشريعي والقوى الوطنية والاسلامية وعلى اساس الشراكة الوطنية الحقيقية دون اقصاء او الغاء احد .

وشددت على أن المطلوب العودة إلى الموقف الوطني الجماعي بإجراء انتخابات شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسة ومجالس بلدية واتحادات ونقابات دون مواربة وحسب خارطة طريق يتفق عليها الكل الفلسطيني .

#لجان المقاومة #الانتخابات المحلية #قطاع غزة #الحكومة الفلسطينية

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