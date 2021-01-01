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جامعة الأزهر بغزة تُعلن مواعيد حفل تخريج الفوجين الـ 25 والـ 26

الإثنين 20 سبتمبر 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الأزهر بغزة تُعلن مواعيد حفل تخريج الفوجين الـ 25 والـ 26



غزة /سما/

أعلنت جامعة الأزهر بغزة ، مساء يوم الإثنين، مواعيد حفل تخريج الفوجين الخامس والعشرين والسادس والعشرين.

وحددت لجنة الإعداد لاحتفالات التخرج للفوجين الخامس والعشرين والسادس والعشرين مواعيد احتفالات التخرج على النحو الآتي:

اليوم الأول: السبت الموافق 09 أكتوبر 2021

اليوم الثاني: الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021

اليوم الثالث: الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021

اليوم الرابع: الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021

كما سيتم  تخريج الدفعتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من طلبة كلية الدراسات المتوسطة،و ستقام الاحتفالات في حرم الجامعة الجديد جنوب مدينة غزة، وسنعلمكم عن مواعيد استلام الأرواب وبطاقات الدعوة لاحقاً.

#غزة #جامعة الأزهر

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