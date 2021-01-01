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اللواء صلاح يُصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بغزّة بشأن إجراءات مواجهة "كورونا"

الإثنين 20 سبتمبر 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء صلاح يُصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بغزّة بشأن إجراءات مواجهة "كورونا"



غزة /سما/

أصدر مدير عام الشرطة بغزّة اللواء محمود صلاح، اليوم الإثنين، تعليماته للأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامات خلال تقديم الخدمة في أماكن العمل حفاظًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم وأبناء شعبنا كافة.

وأوضح اللواء صلاح خلال لقائه بمدراء المراكز والإدارات بجهاز الشرطة، ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا لمواجهة الوباء، ومتابعة تلقي عناصر وأفراد الشرطة للقاح ضد فيروس "كورونا ".

وقال: "حفظ الجبهة الداخلية متماسكةً ومصونةً، وتقديم أفضل خدمة للمواطن تُعد من صلب الوظيفة الشرطية وكل مكونات وزارة الداخلية والأمن الوطني"، مُعبرًا عن جهوزية الشرطة التامة لتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات الصادرة عن اللجنة الحكومية العليا لمواجهة الوباء التي تتعلق بحفظ أمن وسلامة أبناء شعبنا في المنشآت العامة.

وثمّن الجهود التي يبذلها منتسبي جهاز الشرطة في تنفيذ الإجراءات التي توجّهها اللجنة الحكومية العليا لمواجهة الوباء مع باقي الوزارات المختصة ذات العلاقة للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.

#اللواء محمود صلاح #الشرطة الفلسطينية

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