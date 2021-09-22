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برنامج الصحة في "الأونروا" يُصدر تنويهاً مهماً لسكان قطاع غزة

الإثنين 20 سبتمبر 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الصحة في "الأونروا" يُصدر تنويهاً مهماً لسكان قطاع غزة



غزة /سما/

أصدر برنامج الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بياناً توضيحياً مهماً لسكان قطاع غزة.

وقال برنامج الصحة في بيانه: "إنّه تماشياً مع الحالة الوبائية في قطاع غزة ونظراً لزيادة عدد المراجعين في نقاط الفرز التنفسي في المراكز الصحية التابعة لـ"الأونروا"، فقد قرر برنامج الصحة تقديم الخدمات الصحية بما يتناسب مع الوضع الحالي ابتداءً من يوم الأربعاء 22/9/2021 و لمدة أسبوعين".

وأضاف: "أنّ "الأونروا" ستستمر في تقديم الخدمات الأساسية التالية:خدمات التطعيم ضد "كوفيد-19"، و خدمات رعاية الأمومة كالمعتاد بما في ذلك رعاية الحمل، و رعاية ما قبل الحمل، ورعاية ما بعد الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة بحسب نظام المواعيد المجدولة، و خدمات التطعيم للأطفال حسب المواعيد المجدولة، وتؤجل مواعيد متابعة النمو و الفيتامينات لحين تواصل الفريق الصحي مع الأهالي".

وأشار إلى أنّ خدمات متابعة الأمراض المزمنة ، ستقتصرعلى صرف العلاج و الفحوصات السنوية، بينما خدمات العلاج الطبيعي  تقتصرعلى الحالات الضرورية، و سيتم تزويد الحالات الأخرى بتمارين لاتباعها في المنزل مع إعادة جدولة المواعيد حسب الحالة.

وأوضح برنامج الصحة،  أنّ خدمات الأسنان ستقتصر على الحالات الطارئة فقط، لافتاً إلى أنّ خدمات العيادة العامة ستستمر كالمعتاد.

وأهابت "الأونروا"  بالجمهور على استخدام خدمات التطبيب عن بعد من خلال الخط المجاني 666-444-800-1، و عدم الحضور للعيادة إلا للضروة القصوى.

ونوهت إلى أنّه سيتم استقبال الحالات التي تحتاج معاينة في المراكز الصحية بعد استشارة التطبيب عن بعد مع تحديد موعد مسبق، وبالنسبة للخدمات المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي، نحث الجمهور على التوجه إلى نقاط الفرز التنفسي مباشرة".

#غزة #الاونروا #عيادات الاونروا #فيروس كورونا #قطاع غزة

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