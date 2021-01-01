  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حملة دولية لمقاطعة شركة "بوما" لدعمها الرياضة الإسرائيلية

الإثنين 20 سبتمبر 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة دولية لمقاطعة شركة "بوما" لدعمها الرياضة الإسرائيلية



سما /وكالات/

شارك العشرات من النشطاء في العديد من دول العالم في حملة واسعة لمقاطعة شركة "بوما" للملابس الرياضية للضغط عليها لوقف رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي.

ونشرت منصات مؤيدة للقضية الفلسطينية مقاطع مصورة للتظاهرات المنددة برعاية شركة "بوما" للاتحاد الإسرائيلي في عدد من الدول الأوربية.

ورفع المشاركون في التظاهرات علم فلسطين ولافتات تدعو لمقاطعة الشركة، التي وصفوها بالشركة الداعمة لدولة الفصل العنصري.

وأظهر أحد المقاطع لحظة اقتحام مشاركين في تظاهرة مدينة مانشستر البريطانية مقرا تابعا للشركة.

كما بثت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل مقطعا مصورا لعدد من الرياضيين من فلسطين ودول أخرى يدعون من خلاله إلى مقاطعة شركة "بوما".

واعتبر القائمون على الحملة رعاية "بوما" لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي بمثابة دعم لسياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

#شركة بوما للملابس الرياضية #اتحاد كرة القدم الإسرائيلي #اسرائيل #مقاطعة اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مليشتاين: السنوار يقترب من تغيير قواعد المُعادلة مع “إسرائيل”.. وسياسة احتواء غزة أثبتت فشلها

يديعوت تزعم : "كممجي وانفيعات" ارتكبا أخطاء كثيرة ولذلك اعتقلا ..

اسعار العملات مقابل الشيكل

فيديو : هذه الأكلات المفضلة لملوك السعودية وضيوفهم

عضو كنيست يهاجم الجيش على خلفية اعتقال الأسرى الستة

هرتسوغ: على "إسرائيل" أن تكون مستعدة للحرب في كل وقت

نواب عرب في الكنيست يطالبون وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس

الأخبار الرئيسية

محامي الاسير كممجي يروي تفاصيل جديدة: أكل في المطاعم وبدّل ملابسه وتجوّل في مخيم جنين

الاسرى

لوموند: القبض على الأسرى الفارين من سجن جلبوع أعاد الجدل حول ولاء “عرب إسرائيل”

وزارة الصحة : 16 حالة وفاة و2,103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطن

614825e64c59b71eaa5430b7

شاهد : فيديو جديد مصور لعملية اعتقال آخر أسيرين فارين من "جلبوع"

صفقة تبادل أسرى

حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية