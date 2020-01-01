تدهور حالة الأسير أبو هواش والاحتلال يرفض نقله للمشفى

الخليل /سما/

أعلن محامي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة عقب مرور 35 يوماً على إضرابه عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وأفاد عماد أبو هواش شقيق الأسير بأن المحامي زار شقيقه أمس بعد منعه لــ 7 أيام، وأخبر العائلة بتدهور أوضاعه الصحية ورفض مصلحة السجون نقله إلى المشفى.

وأوضح أن شقيقه ممتنع منذ اللحظة الأولى لإضرابه عن الطعام عن تلقي المدعمات الطبية وإجراء الفحوصات الطبية.

وبين أن الأسير أبو هواش يعاني من آلام شديدة في الرأس والكلى والظهر وغير قادر على الحركة، موضحًا أنه حضر إلى غرفة الزيارة على كرسي متحرك.

وأشار إلى أن شقيقه يقبع في الزنازين الانفرادية ويتعرض لمحاولات لإجباره على فك إضرابه عن الطعام.

واعتقل أبو هواش (40 عاماً) في أكتوبر 2020، وصدر في حقه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر.

وكان قضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 8 سنوات عانى خلالها من سياسة الاعتقال الإداري.