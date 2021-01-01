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الأسير بسيسي: معنوياتنا عالية والمواجهة الحالية ستحدد ملامح المستقبل

الإثنين 20 سبتمبر 2021 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير بسيسي: معنوياتنا عالية والمواجهة الحالية ستحدد ملامح المستقبل



رام الله /سما/

وجه الأسير زيد بسيسي، أمير الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، رسالة إلى أمراء السجون والأسرى من داخل عزله في معتقل الجلمة، أكد فيها أن معنويات الأسرى عالية، ودعا إلى تغليب المصلحة العامة ونبذ الخلافات.

وقال بسيسي في رسالته: هذه ليست المواجهة الأولى لنا ولن تكون الأخيرة، وكثيرًا ما خضنا أحداثاً مشابهة وخرجنا منها بعزة ودون انكسار بفضل تكاتفنا وتعاضدنا مع بعضنا البعض".

وأضاف: هذه المواجهة هي مواجهة شخصيه لكل فرد فينا وستحدد ملامح وشكل الحياة المستقبلية داخل السجون والأقسام بتلاحمنا مع بعضنا البعض نستطيع تجاوز هذه المحنة".

وأكد بسيسي أن أهم شيء هو نبذ جميع المناوشات الصغيرة والجانبية وعدم استنزاف الأسرى من خلالها وذلك بتغليب المصلحة العامة والحرص على الواقع.

وختم رسالته بالقول: معنوياتنا عالية وثقتنا بكم أعلى، ونحن على يقين أن الجميع يتحلى في هذه المرحلة بحس المسؤولية والالتزام".

#الأسير زيد بسيسي #اسرى الجهاد #السجون الاسرائيلية #معتقل الجلمة

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