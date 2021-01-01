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حزب الوفاء والإصلاح يستنكر تصريحات وليد طه بشأن غزة

الإثنين 20 سبتمبر 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الوفاء والإصلاح يستنكر تصريحات وليد طه بشأن غزة



القدس المحتلة /سما/

استنكر حزب الوفاء والإصلاح تصريحات عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة وليد طه خلال مقابلته التلفزيونية على القناة 12 العبرية قبل يومين، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الفلسطينيين.

وأضاف الحزب في بيان له، “نرفض تصريح عضو الكنيست عن القائمة الموحدة الأستاذ وليد طه، والذي مفاده أن الموحدة ستبقى شريكة في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية العنصرية، حتى لو شنّت الأخيرة حربًا على غزة”.

وتابع البيان، “بئست الإنجازات المطلبية التي تأتي على حساب قضايانا الوطنية، فغزة يا أستاذ وليد وقفت مواقف الشرف التي نابت فيها عن شعبنا الفلسطيني وعالمنا العربي، بل وأمتنا الإسلامية”.

وشدد الوفاء والإصلاح على آماله بأن تقف الأحزاب العربية المشاركة في الكنيست والائتلاف الحكومة مع نفسها لأن “المنزلق خطير، والتاريخ لن يجامل أحدًا”.

وكان طه قد صرح في اللقاء بأن موضوع العملية العسكرية على غزة موضوع حساس بالنسبة لحزب عربي بالائتلاف الحكومي، مضيفًا أن فكرة الانسحاب من الحكومة في حال شن حرب على غزة لن يتسبب بقدوم حكومة جديدة تعمل على إقامة سلام مع غزة.

#حزب الوفاء والإصلاح #الداخل المحتل #اراضي 48 #وليد طه #القائمة العربية الموحدة #قطاع غزة

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