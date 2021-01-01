"فايزر": التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح فعّال وآمن على الأطفال بين 5 و11 عاما

سما /وكالات/

أعلنت شركة "فايزر"، اليوم الإثنين، أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحها "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن 5 و11 عاما، وأكدت أنها ستسعى للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا، وعلى رأسها وكالة الأدوية الأميركية (FDA).

وأفادت شركة "فايزر" في بيان مشترك صدر عنها وعن شريكتها الألمانية "بايونتيك"، أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عاما فما فوق. وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

وظهرت هذه نتائج من تجربة سريرية أجرتها الشركة، وليس بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) أو إشراف نظيراتها في الاتحاد الأوروبي.

ولم تنشر الشركة بيانات التجربة السريرية بالكامل حتى الآن، ولم تتم مراجعتها من قبل المختصين المستقلين، وقد تمر المصادقة على منح اللقاح لهذه الفئة العمرية، عبر مجموعة من العوائق الرقابية واللوائح لضمان أن اللقاح آمن، وهو إجراء قد يستغرق أسابيع وحتى شهور.

ويأتي الضغط من أجل الموافقة على لقاح للأطفال بشكل أساسي بسبب افتتاح المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم، والمخاوف بشأن انتشار العدوى في المدارس من جهة، وإجراءات العزل الصحي التي قد تعطل الدراسة من جهة أخرى.