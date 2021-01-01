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ورشة عمل لأصحاب معاصر الزيتون في جنين

الإثنين 20 سبتمبر 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ورشة عمل لأصحاب معاصر الزيتون في جنين



جنين /سما/

افتتح مدير عام مديرية زراعة محافظة جنين المهندس باسم حماد ورشة عمل لاصحاب المعاصر.

وتمنى أن يكون عام خير وبركه، داعيا أصحاب المعاصر للاهتمام بتنفيذ التعليمات لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة، وقدم المهندس سامر فرح رئيس قسم الزيتون التعليمات الفنية والصحية لتشغيل المعاصر وتتطرق إلى العوامل الرئيسة المؤثرة على كمية ونوعية زيت الزيتون في المعاصر، وبخصوص الإجراءات الصحية.

واشار الأستاذ محمد عيسه من دائرة صحه البيئة في مديرية صحه جنين، إلى ضرورة الاهتمام باتباع تعليمات الوقاية من فيروس الكورونا خلال فترة تشغيل المعاصر.

وفي نهاية الورشة وشكر المهندس تيسير الصادق مدير دائرة الإرشاد الحضور ونوه إلى أنه سيتم تنفيذ زيارات خلال الموسم للمعاصر في المحافظة.

#زراعة جنين

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