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غزة: اتحاد المقاولين ينفي صحة أنباء عن "إصدار تصاريح للعمال عبر الاتحاد"

الإثنين 20 سبتمبر 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اتحاد المقاولين ينفي صحة أنباء عن "إصدار تصاريح للعمال عبر الاتحاد"



غزة /سما/

نفى رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في الوطن م. علاء الأعرج بشكل قاطع المعلومات المغلوطة التي تتحدث عن إصدار تصاريح للعمال عبر الاتحاد.

‌وأوضح م. الأعرج أن الاتحاد طالب رئيس اللجنة المدنية صالح الزق خلال زيارته لمقر الاتحاد بالضغط على الجانب الاسرائيلي لإصدار تصاريح سفر لرجالات لقطاع الخاص بشكل عام، وأعضاء اتحاد المقاولين بشكل خاص، وتسهيل سفرهم ذهابا وإيابا عبر معبر بيت حانون "ايرز" .

‌ودعا رئيس الاتحاد وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل إلى توخي الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة باتحاد المقاولين، والحصول على المعلومات من مصدرها الرسمي، مشيرا إلى أن الاتحاد يتمتع بعلاقة مباشرة وواضحة مع وسائل الإعلام والصحفيين.

#اتحاد المقاولين #قطاع غزة #تصاريح عمل #اسرائيل

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