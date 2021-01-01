بلدية الخليل تشارك في المؤتمر الخامس للشراكات البلدية الفلسطينية الألمانية

الخليل /سما/

افتتح مدير عام مديرية زراعة محافظة جنين المهندس باسم حماد ورشة عمل لاصحاب المعاصر.

وتمنى أن يكون عام خير وبركه، داعيا أصحاب المعاصر للاهتمام بتنفيذ التعليمات لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة، وقدم المهندس سامر فرح رئيس قسم الزيتون التعليمات الفنية والصحية لتشغيل المعاصر وتتطرق إلى العوامل الرئيسة المؤثرة على كمية ونوعية زيت الزيتون في المعاصر، وبخصوص الإجراءات الصحية.

واشار الأستاذ محمد عيسه من دائرة صحه البيئة في مديرية صحه جنين، إلى ضرورة الاهتمام باتباع تعليمات الوقاية من فيروس الكورونا خلال فترة تشغيل المعاصر.

وفي نهاية الورشة وشكر المهندس تيسير الصادق مدير دائرة الإرشاد الحضور ونوه إلى أنه سيتم تنفيذ زيارات خلال الموسم للمعاصر في المحافظة.