لا حلول جدّية بشأن قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام

رام الله /سما/

أكّد نادي الأسير، أنّ لا حلول جدّية بشأن قضية الأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ وعددهم ستة أسرى، حيث يواجهون أوضاعًا صحية صعبة، ويواصل الاحتلال تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبهم.

وأوضح نادي الأسير، أن القلق على مصيرهم يتصاعد، فالأسير كايد الفسفوس، يواصل إضرابه منذ أكثر من شهرين، وكذلك الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ (61) يومًا.

وإلى جانبهما يواصل الأسرى علاء الأعرج من طولكرم إضرابه عن الطعام منذ (43) يومًا، وهشام أبو هواش منذ (35) يومًا، ورايق بشارات منذ (30) يومًا، وشادي أبو عكر منذ (27) يومًا.

يذكر، أن كافة الأسرى المضربين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات رهنّ الاعتقال، وكانت غالبية سنوات اعتقالهم إداريّا.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وطالب بضرورة التحرك الفوري لحسم قضيتهم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.