أبو شحادة: خطة لإسناد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة /سما/

أكد عضو الكنيست الاسرائيلية عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة، أنه جرى إعداد خطة تصعيدية لإسناد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت بوقفات احتجاجية أمام سجني جلبوع والجلمة، والوقفة التي نظمت أمس جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وبين أبو شحادة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تحاول زرع الفتنة بين أبناء شعبنا الفلسطيني، إلا أنها فشلت في ذلك، وأثبت شعبنا بكل محافظات الوطن والشتات تمسكه بالهوية الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى التلاحم الشعبي الذي أسقط وأفشل محاولات الاحتلال دق الأسافين، خاصة بعد قضية انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع.