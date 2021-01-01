  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو شحادة: خطة لإسناد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال

الإثنين 20 سبتمبر 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شحادة: خطة لإسناد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال



القدس المحتلة /سما/

 أكد عضو الكنيست الاسرائيلية عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة، أنه جرى إعداد خطة تصعيدية لإسناد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت بوقفات احتجاجية أمام سجني جلبوع والجلمة، والوقفة التي نظمت أمس جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وبين أبو شحادة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تحاول زرع الفتنة بين أبناء شعبنا الفلسطيني، إلا أنها فشلت في ذلك، وأثبت شعبنا بكل محافظات الوطن والشتات تمسكه بالهوية الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى التلاحم الشعبي الذي أسقط وأفشل محاولات الاحتلال دق الأسافين، خاصة بعد قضية انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع.

#الكنيست الإسرائيلي #سامي ابو شحادة #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مليشتاين: السنوار يقترب من تغيير قواعد المُعادلة مع “إسرائيل”.. وسياسة احتواء غزة أثبتت فشلها

الأسير كممجي يكشف تفاصيل المطاردة: تعرضنا لإطلاق النار مرتين.. وكنت أتمنى زيارة قبر أمي

اسعار العملات مقابل الشيكل

توعد الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات.. النخالة يوجه رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين

فيديو : هذه الأكلات المفضلة لملوك السعودية وضيوفهم

عضو كنيست يهاجم الجيش على خلفية اعتقال الأسرى الستة

هرتسوغ: على "إسرائيل" أن تكون مستعدة للحرب في كل وقت

الأخبار الرئيسية

الاسرى

لوموند: القبض على الأسرى الفارين من سجن جلبوع أعاد الجدل حول ولاء “عرب إسرائيل”

وزارة الصحة : 16 حالة وفاة و2,103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطن

614825e64c59b71eaa5430b7

شاهد : فيديو جديد مصور لعملية اعتقال آخر أسيرين فارين من "جلبوع"

صفقة تبادل أسرى

حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى

يديعوت تزعم : "كممجي وانفيعات" ارتكبا أخطاء كثيرة ولذلك اعتقلا ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية