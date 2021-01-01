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الرجوب يسحب قرعة دوري الاحتراف الجزئي

الإثنين 20 سبتمبر 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يسحب قرعة دوري الاحتراف الجزئي



رام الله /سما/

 سحب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد بالرام، قرعة دوري الاحتراف الجزئي للموسم 2021-2022، بحضور عضو المكتب التنفيذي، رئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد صلاح الجعبري، وأمين عام الاتحاد فراس أبو هلال، ورؤساء الأندية المشاركة.

وقدم الرجوب على هامش إجراء القرعة شكره إلى القائمين على كافة الأندية في المحافظات الشمالية والجنوبية على ما تحقق خلال الموسم الماضي من حالة الانضباط والإصرار على انجاح وانجاز بطولات الدوري رغم العديد من الصعوبات.

وأكد ضرورة وجود إدارة سليمة ورؤية استراتيجية في جميع الأندية على كافة المستويات بما يتوافق مع متطلبات الاتحادين الوطني والقاري وبما يخدم مصلحة هذه الأندية ومصلحة الرياضة الفلسطينية عموماً، مشيراً إلى أهمية أن تعمل كافة إدارات الأندية على نيل رخصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خاصة أنها مطلب إجباري للمشاركات الرسمية الخارجية.

وتمنى أن يتم إنهاء الموسم الجديد 2021-2022 في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات بدرجة عالية من التصميم والتنافس الرياضي الشريف، معتبراً أن نجاح الموسم الكروي الحالي يرتكز على الفهم الصحيح والانتماء الوطني والإرادة الصادقة.

وأكد الرجوب أن الحديث عبر وسائل الإعلام ليس الطريق الصحيح لحل الإشكاليات والخلافات، مشدداً على أن المحكمة الرياضية الوطنية هي من تعمل على فض المنازعات.

وقال: إنه تم تحقيق ثلاثة انجازات بارزة على مدار الفترة الماضية، تتلخص في وجود مؤسسة رياضية وطنية تحظى باحترام المجتمع الدولي والاتحادات الدولية والقارية، وأن ذلك لم يكن له أن يكون دون فصل الرياضية عن التجاذبات السياسية والجهوية والشخصية، هذا إلى جانب وجود قرار من النظام الرسمي بدعم هذا الاتجاه مع توفر إرادة حقيقية عند القائمين على سير اللعبة لتحقيق هذه الأهداف.

وفيما يلي قرعة الأسبوع الأول من دوري الاحتراف الجزئي للموسم 2021-2022، بينما سيتم تحديد موعد انطلاق منافسات الدوري ونشر الجدولة الكاملة لمرحلة الذهاب خلال الأسبوع القادم.

الأسبوع الأول: - سلوان-السواحرة،  القوات-مركز عسكر، واد النيص-أهلي قلقيلية، شباب الكرمل-مركز رقم واحد، مركز جنين-شباب العبيدية، إسلامي صور باهر-أهلي الخليل.

#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #جبريل الرجوب

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