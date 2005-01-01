  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكم المحلي توضح بشأن المرحلة الأولى لانتخابات الهيئات المحلية

الإثنين 20 سبتمبر 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم المحلي توضح بشأن المرحلة الأولى لانتخابات الهيئات المحلية



رام الله /سما/

 أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن المرحلة الأولى لانتخابات الهيئات المحلية تبدأ في الـحادي عشر من كانون الأول المقبل، والمرحلة الثانية في الربع الأول من العام المقبل، وفقا لقانون الانتخابات الحالي.

وقال الصالح في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن المرحلة الأولى ستشمل 387 هيئة محلية، من ضمنها: 102 بلدية مصنفة (ج) حسب تصنيف الوزارة، و11 بلدية موجودة في المحافظات الجنوبية، والبقية في المحافظات الشمالية، أما المجالس القروية فيبلغ عددها 276 مجلسا قرويا في المحافظات الشمالية، منوها إلى أن المحافظات الجنوبية تضم 25 بلدية، ولا توجد فيها مجالس قروية.

وأوضح، أن تصنيف الهيئات المحلية يكون على شكل أربع فئات، وهي بلديات "أ، ب، ج"، وبلديات المجالس القروية"، وهذا التصنيف حسب عدد السكان ومراكز المحافظات، فالبلديات "أ" تتواجد في مراكز المحافظات، وبلديات "ب" عدد سكانها يتجاوز الـ15 ألف مواطن، أما بلديات "ج" تلك التي رفعت من مجالس قروية إلى بلديات، ولا يقل عدد السكان فيها عن 7 آلاف.

واعتبر الصالح ان قرار مجلس الوزراء إجراء انتخابات الهيئات المحلية جاء انسجاما مع قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005، وفق المادة (4)، والذي منح الصلاحية لمجلس الوزراء بإجرائها على مراحل، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف: تقدمنا لمجلس الوزراء بإجراء تعديل على قانون الانتخابات منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها، تضمن إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، منها: القائمة النسبية المفتوحة التي تم رفضها من قبل الفصائل وقوى العمل الوطني في هذه المرحلة، في حين تم الاتفاق على نسبة مشاركة النساء في المجالس وهي 30%، وكذلك تخفيض سن الترشح إلى 23 عاما.

وأضاف: "ستجرى الانتخابات على النظام القديم، وستقدم الوزارة مقترحا لتشكيل لجنة وطنية لإعادة دراسة قانون الانتخابات للهيئات المحلية".

وتابع: "يتم العمل على تعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية ولكن من الصعب إنجازه قبل المرحلة الثانية للانتخابات".

وأكد الصالح أن دور الوزارة ينتهي عندما يبدأ عمل لجنة الانتخابات المركزية، حيث تنفذ الأخيرة القانون بقرار من مجلس الوزراء، وتتحمل مسؤولية كافة الاجراءات اللوجستية لإتمام عملية الانتخابات، وما قبل ذلك فإن الوزارة مسؤولة عن تعديل القانون، كما أنها تتعامل مع مخرجات الانتخابات، وتدريب طواقم البلديات من الأعضاء، والرؤساء الجدد، واطلاعهم على القوانين، والأنظمة عبر ورشات العمل.

وحول انتخابات البلديات في المناطق المصنفة "ج" في قطاع غزة، قال: "نحن ننتظر الاجابة من "سلطة الأمر الواقع" هناك، وحتى الآن لم يصلنا سوى البيان الصحفي الذي صدر باسم الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف علقم، ولم يتم الرد بالقبول أو الايجاب حتى هذه اللحظة.

#الحكم المحلي #مجدي الصالح #الانتخابات المحلية

الأكثر قراءة اليوم

مليشتاين: السنوار يقترب من تغيير قواعد المُعادلة مع “إسرائيل”.. وسياسة احتواء غزة أثبتت فشلها

الأسير كممجي يكشف تفاصيل المطاردة: تعرضنا لإطلاق النار مرتين.. وكنت أتمنى زيارة قبر أمي

اسعار العملات مقابل الشيكل

توعد الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات.. النخالة يوجه رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين

فيديو : هذه الأكلات المفضلة لملوك السعودية وضيوفهم

عضو كنيست يهاجم الجيش على خلفية اعتقال الأسرى الستة

هرتسوغ: على "إسرائيل" أن تكون مستعدة للحرب في كل وقت

الأخبار الرئيسية

الاسرى

لوموند: القبض على الأسرى الفارين من سجن جلبوع أعاد الجدل حول ولاء “عرب إسرائيل”

وزارة الصحة : 16 حالة وفاة و2,103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطن

614825e64c59b71eaa5430b7

شاهد : فيديو جديد مصور لعملية اعتقال آخر أسيرين فارين من "جلبوع"

صفقة تبادل أسرى

حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى

يديعوت تزعم : "كممجي وانفيعات" ارتكبا أخطاء كثيرة ولذلك اعتقلا ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية