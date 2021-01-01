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وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

الإثنين 20 سبتمبر 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك عشرات المواطنين اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن هذه الوقفات مستمرة من اجل دعم وإسناد وتعزيز صمود الأسرى في مواجهة الاحتلال، مؤكدا أن شعبنا يقف إلى جانب الأسرى في كل الأوقات، خاصة المضربين عن الطعام، والأسرى الأطفال والنساء.

بدورها قالت رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في فلسطين، إن هذا الاعتصام جاء لإرسال رسالة للعالم أن قضية الأسرى قضية مركزية، وأن حرية أسرانا هي مطلب أساسي، مشيرة إلى أهمية مساندة الأسرى من أجل انتزاع حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية.

وقال أمين سر حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، إن ملف الأسرى متواجد أمامنا كل الوقت، وأسرانا بحاجة لأن نرفع اصواتنا خارج السجون لإعلاء قضيتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والسعي لنيل حريتهم.

#بيت لحم #الاسرى #محافظ بيت لحم #السجون الاسرائيلية #سجون الاحتلال #فتح

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