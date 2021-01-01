شباب الزوايدة يحسم مستقبل لاعبيه

الوسطى / سما /

كشف نادي شباب الزوايدة, المنافس بدوري الدرجة الأولى, عن قرار حاسم بخصوص لاعبيه, استعدادا للموسم الكروي الجديد بقطاع غزة 2021-2022.

وقال هشام أبو زايد رئيس شباب الزوايدة في تصريحات صحافية, إن أولويات الفريق حاليا المحافظة على أبناء النادي, لضمان عدم رحيل أحد في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أبو زايد, أن النادي حريص على مواصلة النجاح الذي حققه في الموسم الكروي الأخير, ما يجعله متمسكا بجميع اللاعبين دون استثناء.

وبيّن أن ناديه يعمل حاليا على تدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين المميزين, لضمان تقديم مستويات قوية بالموسم الجديد.

يشار إلى أن شباب الزوايدة حلّ ثالثا في جدول ترتيب الدرجة الأولى, عقب حصوله على 40 نقطة, بفارق 4 نقاط خلف الأهلي المتصدر, ونقطتين خلف غزة الرياضي الثاني.