الجيش الإيراني يحذر من أي تصرف "أحمق" لإسرائيل

وكالات

​ردت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدة أن "الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي اجراء أحمق للعدو".

وفي كلمة له أمام كبار مسؤولي وزارة الدفاع، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا اشتياني، أن "الشعب الإيراني، وبلا شك، سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو، وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء"، لافتا إلى أن "طهران قد أعلنت مرارا أن القدرات الدفاعية للشعب الإيراني وما حققه من تقدم في المجال التقني والعلمي يوظف للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية وسيادتها، ويستخدم للرد على أي تهديد أو اعتداء محتمل".

ورأى وزير الدفاع أن "الأيادي الشيطانية والأنظمة المرتبطة بالقوى الخاوية تلجأ إلى الاتهامات عندما ترى نفسها عاجزة وفاشلة"، مؤكد أن "الكيان الصهيوني الذي مني على الدوام بهزائم كبرى أمام الشعب الإيراني، لم يتمكن إلا من صب حقده وغضبه على الأطفال والنساء، وأن هذا الكيان لا ينتظر منه غير هذه المهاترات".

وشدد محمد رضا اشتياني على أن "إيران ماضية في تطوير قوتها الدفاعية والعسكرية في ظل استراتيجيتها الدفاعية، وأن الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي حماقة للعدو".