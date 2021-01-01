بحث التعاون بين معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي وهيئة مكافحة الفساد

رام الله / سما /

قام وفد من معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي يضم الدكتور نايف جراد مدير عام المعهد والأستاذ بركات فلاح مدير العلاقات العامة والدكتور عوض سليمية مدير برنامج الدراسات الأمريكية بلقاء معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رائد رضوان.

حيث جرى البحث في أوجه التعاون والتنسيق والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك على صعيد البحث والدراسات والاعلام والرصد والتوثيق والتعليم والتدريب، وخاصة في المسائل ذات الصلة بحوكمة المؤسسة الأمنية والقطاع العام ونشر وتعزيز ثقافة وممارسة النزاهة ومكافحة الفساد على كافة الصعد.

واتفق في اللقاء على عقد اجتماعات لاحقة موسعة بين ذوي الاختصاص من المؤسستين لبحث مجالات العمل المشترك بشكل تفصيلي تمهيدا لبلورة مذكرة تفاهم تؤطر العلاقة والتعاون والشراكة على كافة الصعد.