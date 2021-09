مشاهير الفن والإعلام فى العالم رؤساء ووزراء

وكالات / سما /

كثيرا ما تولى المشاهير مناصب سياسية مرموقة منهم من أصبح رئيسًا على رأس دولة، ومنهم من تقلد مسئولية إحدى الوزارات آخرهم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي الذى اختير لمنصب وزير الإعلام اللبناني ضمن تشكيلة حكومية من 24 عضوا، وقرداحي إعلامي لبناني حاصل على إجازة في العلوم السياسية، لكن شهرته أتت من كونه إعلاميًا، قدم على كبريات المحطات العربية عدة برامج حققت شعبية كبيرة، كان أبرزها "من سيربح المليون" و"المسامح كريم".

أبرز المشاهير الذين انخرطوا بالحياة السياسية..

كوميديان أصبح رئيسًا لـ"أوكرانيا"

فاز الممثل والمنتج الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، برئاسة جمهورية أوكرانيا، مكتسحًا الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، وهو ممثل كوميدي وكاتب أوكراني، بدأ مسيرته الفنية ككاتب وممثل كوميدى بالنسخة الروسية من المسلسل التليفزيوني "الفرسان الثلاثة" عام 2005، للمؤلف والكاتب الفرنسي ألكسندر دوما.

بدأ زيلينكسي في كتابة عدد من المشاريع الكوميدية، منها فيلم الكوميديا "Kushat Podano" عام 2006.

وشارك فولوديمير في بطولة عدد من الأعمال السينمائية الكوميدية، من بينها فيلم الفانتازيا والرومانسية "No Love in the City" عام 2009، كما أنتج عددا من المسلسلات التليفزيونية، منها مسلسل "Svaty 3" بنفس العام.

ومن أبرز أعماله التليفزيونية مسلسل "خادم الشعب" الذى صدر الجزء الأول منه عام 2015، وتدور أحداثه حول مدرس بسيط يصبح رئيسًا لجمهورية أوكرانيا، وعلى الرغم من الامتيازات الرئاسية التي حصل عليها، فهو يصر على عيش حياة هادئة، وبناء دولة وجيش يحاربان الفساد.

يذكر أن آخر أعمال فولوديمير مشاركته بالتمثيل والعملية الإنتاجية لفيلم الكوميديا "Ya, Ty, Vin, Vona" عام 2018.

رونالد ريجن الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية

ممثل أمريكى بدأ مسيرته الفنية بالمشاركة فى عدد من الأعمال السينمائية منها "They Won’t Forget" عام 1937، وكان له العديد من الأعمال المميزة التي أثقلت موهبته التمثيلية، كما شغل منصب رئيس نقابة ممثلي الشاشة في هذه الفترة، إلى أن قرر الانخراط في عالم السياسية، وأصبح الحاكم الثالث والثلاثين لولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 1967 إلى 1975، ثم ترشح للرئاسة وأصبح الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1981 إلى 1989.

أرنولد شوارزنيجر رئيسا لولاية كاليفورنيا عام 2003

ممثل أمريكي من أصول كندية، بدأ مسيرته لاعب كمال أجسام، وشارك بالعديد من المسابقات الرياضية العالمية، إلى أن تم اختياره لتجسيد شخصية البطل الأسطورى "هيرقليز" بأحداث فيلم "Hercules in New York" عام 1970، نظرًا لتميزه ببنيان جسماني ضخم ساعده في العديد من الأعمال السينمائية التي تميزت بهذه المتطلبات، أشهرها سلسلة أفلام المغامرات "Conan the Barbarian" عام 1982، والتي كانت سببًا في ذياع صيته فى هوليوود، وبعد سنوات قرر أرنولد المشاركة بالحياة السياسية وترشح لولاية كاليفورنيا عام 2003 وفاز بها، ثم ترشح لولاية ثانية في يناير عام 2007، وتم اختياره كأحد أهم الأشخاص المؤثرين في العالم، وفقًا لموقع "Time".

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، احترفت عزف الفلوت بدار الأوبرا المصرية، وتولت رئاسة دار الأوبرا المصرية، وكرمت في عدد من الدول، حتى أسندت لها مهامها الوزارية في 14 يناير 2018.

استهلت إيناس عبد الدايم، مشوارها مع الموسيقى، مبكرًا، لكونها تنتمى إلى أسرة موسيقية، حيث ورثت منهم حب الموسيقى، فكون والدها كان يعمل مدرسا للموسيقى، وعازف على آلة "الكمان"، وشقيقتها الوحيدة هي الفنانة "إيمان مصطفى"، التي صارت مطربة الأوبرا العالمية، يجعل الأمر طبيعيًا، عندما تستطيع إيناس عبد الدايم، أن تقرأ النوتة الموسيقية، في عمر 5 سنوات.

التحقت إيناس بمعهد "الكونسرفتوار" وهى فى عمر 7 سنوات، حيث اختار لها المعهد اللعب على آلة الفلوت، الأمر الذى لم تستوعبه في البداية، إلى أن أقنعها والدها بأنها تشبه آلة "الناي" الشرقية، حيث عشقت الفلوت، وأصبحت الآلة الأقرب إليها على الإطلاق، وحصلت على الماجستير والدكتوراة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في آلة الفلوت، من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، بالإضافة إلى حصولها على الدبلوم العالي للتدريس على آلة الفلوت عام 1984 والدبلوم العالي لموسيقى الحجرة بالإجماع وإشادة لجنة التحكيم عام 1986، ثم الدبلوم العالي للعزف المنفرد في موسيقى الحجرة عام 1988.