مصرع مواطن جراء حادث دعس بالخليل

رام الله / سما /

لقي اليوم الإثنين، مواطن (62 عاماً) مصرعه جراء تعرضه لحادث دعس بمنطقة الحرس في مدينة الخليل.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة إنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث دعس بمنطقة الحرس، تحركت شرطة المرور للمكان لمعاينة الحادث، وتبين أنه وأثناء رجوع شاحنة تجارية للخلف، قامت بدعس المواطن وتم نقله للمستشفى الأهلي وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم القبض على السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور.