  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم وإسناد للأسرى في جنين

الإثنين 20 سبتمبر 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

طالب مشاركون في وقفة تضامنية نظمها اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الاثنين، بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت دعما واسنادا للأسرى شعارات تُطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بوقف ممارسات إدارة سجون الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة بحقهم، خاصة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم.

وقالت إيمان نزال في كلمة الاتحاد، إن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال خاصة الذين أعيد اعتقالهم ومن بينهم المناضل زكريا زبيدي، هو إعدام ممنهج من قبل الاحتلال، مُطالبة بُمساندة الأسرى وتقديم كل الدعم لهم، وفاءً لتضحياتهم.

وطالبت المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، والعمل الجاد على إنقاذ حياة المضربين عن الطعام، والمرضى، والأسيرات، خاصة اسراء الجعابيص التي تعاني من أوضاع صحية متردية وخطيرة، ولا يتم توفير لها الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة، ولبقية الأسرى والأسيرات.

من جهتها، شددت عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جنين وفاء زكارنة، على ضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري الجائر، التي تأتي في إطار الرد على كل ممارسات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة.

وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة الى الصليب الأحمر، تطالبه بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسته العدوانية بحق الحركة الأسيرة.

#جنين #وقفة دعم #الأسرى #الصليب الأحمر

الأكثر قراءة اليوم

مليشتاين: السنوار يقترب من تغيير قواعد المُعادلة مع “إسرائيل”.. وسياسة احتواء غزة أثبتت فشلها

رسائل القاهرة لحماس: إعادة الإعمار مقابل الهدوء مع إسرائيل

الأسير كممجي يكشف تفاصيل المطاردة: تعرضنا لإطلاق النار مرتين.. وكنت أتمنى زيارة قبر أمي

هاندا أرتشيل أجمل إمراة في عام 2021

توعد الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات.. النخالة يوجه رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزير اسرائيلي: حكومة بنيت لن تتفاوض سياسيًا مع رام الله.. ولن تسمح بأي شكل إقامة دولة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

614825e64c59b71eaa5430b7

شاهد : فيديو جديد مصور لعملية اعتقال آخر أسيرين فارين من "جلبوع"

الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صفقة تبادل أسرى

حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى

يديعوت تزعم : "كممجي وانفيعات" ارتكبا أخطاء كثيرة ولذلك اعتقلا ..

قنصلية

نواب عرب في الكنيست يطالبون وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية